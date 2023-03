Região do Anhanduizinho recebe 1ª edição de 'Todos em Ação' neste sábado

Neste sábado, moradores da região do Anhanduízinho recebem o ‘Todos em Ação’. O evento que começa logo cedo às 8h do sábado, leva mais de 70 serviços gratuitos para os moradores, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli.

As equipes farão os serviços de varrição, capinagem, poda, tapa-buraco, patrolamento, troca de lâmpadas e limpeza, manutenção e pintura em geral, em forma de mutirão na região, que terá continuidade até a próxima semana.

A Sisep também vai realizar serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) do Anhanduizinho , com a limpeza de pátios e podas em terrenos e árvores. Também serão realizadas atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos e feira de emprego.

Vagas de trabalho- Na tenda da Secretaria da Juventude (Sejuv), os que passarem pelo ‘Todos em Ação’ encontrarão oportunidades para o mercado de trabalho com vagas de emprego e estágio, e ainda podem realizar inscrições para cursos profissionalizantes, agendar a emissão da 1ª via do RG e fazer consulta com nutricionistas.

Assim também como a tenda da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que vai ofertar vagas para o mercado de trabalho, além de orientação para acesso a carteira de trabalho e o seguro desemprego.

Além de assistir à apresentação da banda musical da Guarda Civil Metropolitana, os participantes da poderão conhecer o canil da GCM que, durante o evento, realizará ações da Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, orientações e recebimento de denúncias.

Atendimento aos animais- O Todos em Ação também vai prestar atendimento para os animais de estimação para os moradores da Região Anhanduizinho com atendimento veterinário, vermifugação, microchipagem e encaminhamentos para castração.

Os serviços se estendem até o meio da semana com a oferta de cursos e serviços com horários diferenciados.

