Repaginada 'dos pés a cabeça', Casa do Artesão é reinaugurada na Capital

Nem mesmo a leve chuvinha repentina estragou a festa preparada para a reinauguração da Casa do Artesão, na noite de domingo (19), em Campo Grande, que teve uma estrutura montada no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Calógeras e contou com show de Gabriel Sater para animar o público.

Repaginada dos pés a cabeça, o espaço cultural recebeu um investimento forte de R$ 2,5 milhões que serviram para restaurar desde instalações elétricas e hidrossanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura.

No espaço, 800 artesãos expõem 3 mil produtos para comercialização. São peças de arte popular, artesanato, inclusive indígena, e produtos alimentícios típicos.

Para o governador Eduardo Riedel, a restauração do prédio fortalece a economia criativa, preserva e divulga a cultura e o turismo e a história de Mato Grosso do Sul.

“É um prédio tombado há 48 anos, quase 50. Mais do que isso, é um espaço arquitetônico que remete a nossa história e um espaço da economia criativa. Mais de 800 artesãos expõem aqui, então, demonstra um pouco a força da economia criativa, da nossa arte, da nossa cultura. É uma alegria reinaugurar a Casa do Artesão depois de quase 100 anos”, destacou.

Construído entre 1918 e 1923, o local foi a primeira sede do Banco do Brasil, tendo até hoje o cofre como uma das atrações, mas desde 1º de setembro de 1975 abriga a Casa do Artesão. E em 1994, a edificação foi tombada como patrimônio histórico estadual.

