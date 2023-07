Requalificação semafórica otimiza o trânsito na Rui Barbosa

Nas últimas semanas, os motoristas que transitam pela rua Rui Barbosa, na região central de Campo Grande, têm se deparado com um trânsito mais rápido e fluído, em decorrência da requalificação semafórica que trouxe para a via, a tradicional “Onda Verde”.

A melhoria foi realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agetran – (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Conforme a Agência, foi realizada a requalificação nas sinalizações horizontais e verticais, desde a Salgado Filho até a Eduardo Santos Pereira. Além disso, os cruzamentos semaforizados, foram instalados controladores em tempo real, que vão da Quintino Bocaíuva até a Avenida Mato Grosso, conectados com o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana.

Esses controladores fazem a contagem dos veículos e, com isso, conseguem recalcular o tempo semafórico daquele período, sem a necessidade de descolocar uma equipe para fazer essa programação, garantindo a onda verde.

A “Onda Verde” é uma sincronização de semáforos que proporciona aos condutores que estiverem mantendo velocidade média entre 30km/h e 50km/h, probabilidade de seguirem sequências em sinais verdes.

Atualmente, Campo Grande conta 12 locais de onda verde com semaforização em tempo fixo: Avenida Calógeras, Rua 13 de Maio, Rua Padre João Crippa, Rua José Antônio, Rua 13 de Junho, Rua 25 de Dezembro, Rua Bahia, Avenida Ceará, Avenida Afonso Pena, Avenida Mato Grosso, Avenida Fernando Côrrea da Costa e Avenida Júlio de Castilho.

Além da Rui Barbosa, outros locais possuem cruzamentos semaforizados com controladores em tempo real, como o cruzamento da Rua Joaquim Murtinho até o final da Avenida Eduardo Elias Zahran.

Em esclarecimento enviado, a Agetran explicou a diferença entre tempo fixo e tempo real. “O primeiro é uma programação já estipulada, feita por uma equipe que programa os horários de abertura e fechamento do semáforo. Já em tempo real, os equipamentos fazem a leitura de acordo com o fluxo da região. Se determinado cruzamento estiver com maior fluxo para um lado, o controlador vai recalcular o tempo e mandar a informação para os demais”.



Deixe seu Comentário

Leia Também