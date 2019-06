Reviva libera trânsito em quadra da rua 14 de Julho

O trânsito de veículos foi liberado na quarta-feira (26), na rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a rua Barão do Rio Branco.

No local, a Engepar empreiteira responsável pela obra, realizou todo o trabalho de infraestrutura pesada. Mesmo após a liberação, a via continua recebendo serviços, desta vez, de calçamento.

As obras de requalificação da via já foram mais de 70% concluídas, conforme informações da Engepar, e estão dentro do cronograma, com previsão de entrega no final de novembro deste ano.

Ainda serão executados o paisagismo, a retirada dos fios, a via terá embutimento de rede e a instalação do mobiliário.

