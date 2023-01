Revoltante: Lila é abandonada pelo dono por precisar de cirurgia na Capital

Lila, uma cadelinha da raça Buldogue Francês, foi abandonada nas ruas do bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ela foi encontrada na noite de segunda-feira (24), por Givanilson Cordeiro, que a levou para casa sem pensar duas vezes.

“Eu estava passeando com a minha cachorrinha e me deparei com ela perdida. Era umas nove horas da noite. Pensei: ‘Vou levar pra minha casa", contou o técnico de fogão, afinal, não é normal encontrar uma cachorra dessa raça na rua.

“Sou a Lila. Preciso de cirurgia. Meu dono não tem condições. Por favor, me adote”, diz a mensagem escrita à mão por uma caneta em uma fita crepe improvisada na coleira da cachorrinha. Lila tem um tumor na região do peito, próximo a barriga, e precisa de uma cirurgia para a retirada do mesmo.

“Achei um absurdo. O cachorro tá doente e jogar ela na rua. Isso não se faz. Imagina o bichinho precisando de atendimento. A pessoa que fez isso não tem coração”, disparou Givanilson.

Segundo o técnico, há um rapaz que se interessou por Lila e irá buscá-la ainda hoje. “Ele disse que tem uma prima que é médica veterinária oncologista”, finalizou o homem.

Recado encontrado na coleira de Lila - Foto: Reprodução

O JD1 irá acompanhar o desfecho desta história, para contar o rumo que tomou a vida de Lila e qual seu estado de saúde.

