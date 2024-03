RodoviÃ¡ria de Campo Grande espera receber 22 mil pessoas no feriadÃ£o de PÃ¡scoa

Com o 'feriadão' prolongado da Sexta-feira Santa e a Páscoa, muitos irão aproveitar para viajar. De acordo com a Rodoviária de Campo Grande, a expectativa é de grande fluxo nos próximos dias. O terminal rodoviário espera que cerca de 22 mil passem por ali até o fim do feriado no domingo.

Segundo a Rodoviária da Capital, Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Brasília (DF), Dourados (MS), Ponta Porã (MS), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) são os destinos mais procurados pelos passageiros.

Vale ressaltar que policiais militares estão na rodoviária com cão farejadores para prevenir que seja feito transporte irregular nos veículos, como o de drogas, e monitorar a segurança dos passageiros.

Também para a segurança, o terminal reforça que todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto obrigatoriamente para o embarque.

