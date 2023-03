Sabe do Bolota? Família tenta encontrar cachorrinho no Ana Maria do Couto

O cachorrinho Bolota, da raça Lhasa Apso, pertencente a família de Ana Katherine, desapareceu na última sexta-feira (10) e desde então não retornou para a casa da sua tutora, que mora no Ana Maria do Couto. O 'doguinho' foi visto pela última vez na rua Edmir Padial Júnior em meio a chuva.

Tudo teria acontecido muito rápido, quando o esposo de Ana chegou na residência e o cachorrinho estava na parte da frente, com outro cachorro da família e ele possivelmente saiu pelo portão, fazendo com que o homem não tivesse percebido.

A noite, o esposo, percebendo a ausência de Bolota, mandou mensagem para a mulher e disse que "o bolota não está em casa", deixando a mulher desesperada porque tem o animal de estimação há muitos anos.

"Quando eu cheguei do serviço, fui procurar na vizinhança, não encontrei. Fui em uma conveniência e o senhor que estava lá viu ele correndo pela chuva e subindo a Edmir Padial Júnior e depois não viu mais".

Bolota é macho, está bem peludo e estaria molhado por conta das chuvas na cidade no final de semana. Outra característica que Ana detalhou para o JD1 Notícias é que uma das patinhas de trás dele é torta, porque quando era pequeno, sofreu um acidente.

Ele é dar cor branca com manchas preta, além de alguns fios marrons. "Ele é muito manso e dócil", frisou a tutora.

Quem tiver notícias a respeito do paradeiro do Bolota, pode entrar em contato com Ana, através do contato (67) 99291-5471 ou também pelo contato do marido da tutora, o Arthur pelo número (67) 99268-6129.

