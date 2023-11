Saiba como evitar problemas com escorpiões que já provocaram 3,6 mil ataques em MS

Ataques com escorpiões ou outros animais peçonhentos se tornaram frequentes em Mato Grosso do Sul nos últimos meses, diante a onda de calor que se instalou entre setembro a novembro. Esse clima favorece a aparição desses bichos e somente neste ano, o Estado registrou 3.623 ataques de escorpiões, sendo 311 em outubro.

Campo Grande lidera com folga as estatísticas de ataques envolvendo escorpiões. Segundo os dados extraídos do Ciatox (Centro de Informações e Assistência Toxicológica), em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a capital sul-mato-grossense registrou até o momento 901 casos. Abaixo aparecerem as cidades de Três Lagoas com 554 e Paranaíba em terceiro com 189.

Um setor importante para prevenção de ataques de escorpiões é o Civitox (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica) com médicos veterinários, biólogos e enfermeiros. A equipe oferece capacitação para profissionais e orientação, informação, consultoria e diagnóstico, contribuindo com o tratamento dos casos relacionados às intoxicações em humanos e animais.

"Neste período de alta temperatura e reprodução das espécies, ocorre com maior frequência em nosso Estado. Para tanto, é importante tomar algumas medidas de prevenção, como manter os terrenos sempre limpos, manter ralos de banheiro, pia de cozinha, lavanderias bem fechados, sempre manter limpas as caixas de gordura, evitando assim a presença de insetos, que serve de alimentos para algumas espécies de animais peçonhentos, principalmente os escorpiões", disse Karyston Adriel Machado da Costa, coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica do Ciatox.

Com a proximidade das férias escolares, o Ciatox também apresenta algumas recomendações para que se evitem novos ataques e que as famílias também não sejam pegas de surpresa com a aparição indigesta do animal peçonhento.

Recomendações do Civitox

Não coloque as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou pedras. Caso seja necessário mexer nestes locais é sugerido o uso de um pedaço de madeira, enxada, etc.;

Inspecione roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usá-los;

Afaste camas e berços das paredes e evite pendurar roupas fora dos armários. Não deixe que lençóis ou cobertores, sobre as camas e berços, encostem-se no chão. Escorpiões e aranhas podem utilizá-los como apoio e se abrigar entre esses tecidos e travesseiros;

Nivele as frestas das calçadas, pisos, paredes e portas;

Coloque uma barreira de proteção na parte inferior das portas;

Mantenha os domicílios e depósitos livres de insetos e roedores;

Deixe as lixeiras sempre tampadas e com sacos plásticos.

Em caso de picada de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, a pessoa deve higienizar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para receber o atendimento adequado. Os sintomas podem ir de dor local e dormência a salivação, vômito, fraqueza, convulsões, batimentos do coração lentos, dificuldade respiratória e choque.

