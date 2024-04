Sancionada Lei que cria o Programa Pré-Natal Masculino em Campo Grande

Aprovado na Câmara Municipal em março, o programa Pré-Natal Masculino foi sancionado e publicado pela prefeita Adriane Lopes no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (22).

O programa busca incentivar a paternidade mais presente e responsável, visando a participação ativa dos pais no acompanhamento gestacional.

Através do Pré-Natal masculino, o Município irá capacitar, sensibilizar e atualizar os profissionais e usuários do Sistema de Saúde para tornar mais efetiva a participação dos genitores no acompanhamento e em exames pré-natais, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, visando à paternidade responsável, cuidadora e presente.

Deverão ser realizados eventos de capacitação e treinamento aos profissionais de saúde, no que tange às questões referentes ao pré-natal, parto, puerpério, aleitamento materno, alojamento conjunto, planejamento familiar, além de desenvolver ações de caráter educativo no pós-parto imediato, junto às mães e aos pais ou parceiros, visando o estímulo ao aleitamento materno, à imunização, à dosagem do PKU-T4 (Teste do Pezinho), entre outros.

