Santander é autuado pelo Procon-MS por demora no atendimento

A agência do Banco Santander, localizada na rua Marechal Rondon, foi atuada pelo Procon-MS nesta terça-feira (21) por demora no atendimento aos clientes, extrapolando o tempo de 15 minutos e também por não respeitar a preferência para os idosos.

Os clientes denunciaram que a espera para ser atendidos estava passando do limite previsto no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon, o tempo é de 15 minutos em dias de expediente normal, ultrapassar esse tempo contraria a Lei estadual 2 085 de fevereiro de 2 000. Conforme a denúncia, a espera, em alguns casos, superou 30 minutos para atendimento em caixas.

Mas com a fiscalização do órgão que fiscaliza o direito do consumidor, outras irregularidades foram encontradas como por exemplo, emissão manual de senhas para atendimento em mesas sem respeitar as prioridades determinadas por lei. Clientes preferenciais, neste caso maiores de 60 anos, tiveram de permanecer em fila de atendimento convencional, inclusive, com demora de 38 minutos, havendo casos em que pessoas com senhas manuais posteriores, serem atendidas antes.

Também recorrente, a emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível, mais uma vez, foi flagrada. As irregularidades voltam a ocorrer mesmo após o Procon Estadual ter realizado reuniões com representantes da rede bancária no sentido de orientar tomadas de decisões para o bom relacionamento com os clientes (consumidores).

Deixe seu Comentário

Leia Também