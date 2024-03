Santullo assume Segov Municipal dia 7

No próximo dia 6 de março um fato significativo consumará a junção dos times da senadora Tereza Cristina com o da prefeita Adriane Lopes, a nomeação de Marco Aurélio Santullo na Secretaria de Governo no lugar do vereador João Rocha que está de saída, e voltando para sua cadeira na Câmara.

O adjunto de Santullo será Ulisses Rocha, ex-presidente do MDB da Capital e até então tido como "do André". O embarque na gestão municipal será oficializado com a presença de Tereza, que estará presente.

Outras alterações devem acontecer e todas miram a eleição municipal e a reeleição de Adriane Lopes.

