Marquinhos anuncia toque de recolher às 20 horas a partir de amanhã

O prefeito Marquinhos Trad endureceu, nesta terça-feira (7), as medidas para evitar o avanço do novo coronavírus e, como consequência, um colapso na saúde em Campo Grande.

Na live de hoje, Marquinhos disse que, a partir desta quarta-feira (8), o toque de recolher começará as 20h e a medida se estenderá pelos próximos 12 dias. Além disso, o prefeito reduziu, em até 40%, a capacidade que os comércios poderão atender durante o dia. Medida que afetará igrejas, academias, restaurantes, lojas.

“É melhor a gente equilibrar o percentual do que fechar. Enquanto muitas cidades estão no lockdown estamos com 40% abertos. São apenas 12 dias”, disse o prefeito que também citou a suspensão de apresentações musicais ao vivo no mesmo período.

“Os cuidados que estamos tomando é para salvar vidas. Temos 223 leitos de UTI, dos quais, 161 foram ocupados, estamos com uma margem de 28% dos leitos vazios. Se nós reduzirmos nesses 12 dias, um patamar de 40%, até as escolas podem voltar em agosto às atividades”, afirmou.

