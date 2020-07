Marquinhos adere à cloroquina, de novo, e ganha remédios “na faixa”

O prefeito Marquinhos Trad volta a aderir ao uso da hidroxicloroquina (cloroquina) para tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19), em Campo Grande. Em maio, Marquinhos já havia liberado o uso , caso o profissional de Saúde identificasse a necessidade do remédio ao paciente.

“Todas as prescrições de medicamentos depende muito do profissional que está cuidando do paciente. Cada um deles tem a sua prerrogativa funcional e vai depender da prescrição, portanto, se o profissional de saúde prescrever o uso de cloroquina, Campo Grande vai usar sim e vai disponibilizar”, disse o prefeito no dia 20 de maio, em live que pode ser conferida abaixo.

Em abril, Campo Grande já tinha recebido 40 mil doses de hidroxicloroquina que, de acordo com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, as doses, na época, seriam usadas conforme estabelecidos em protocolos adotados, tanto pelas prefeituras, quando pelo Estado e pelo Ministério da Saúde.

Agora, Campo Grande ganha mais um carregamento do medicamento, que ampliará o tratamento. Além de repetir um movimento que havia feito, Trad recebeu fartos elogios em grupos bolsonaristas que o viam com desconfiança. Ganhou ainda citação em live do próprio presidente Bolsonaro, ou seja, desta feita com ganho político evidente.

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o remédio deve chegar ainda nesta terça-feira (7), em Campo Grande. Marquinhos afirmou que 10 mil comprimidos estão sendo enviados para a cidade e destacou que serão usados para prevenir estágios que podem levar a UTI.

