Campo Grande vai usar cloroquina, se paciente precisar

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quarta-feira (20) que a prefeitura vai disponibilizar cloroquina, caso o profissional de saúde identificar a necessidade do remédio ao paciente infectado pelo novo coronavírus (Covid-19).

“Todas as prescrições de medicamentos depende muito do profissional que está cuidando do paciente. Cada um deles tem a sua prerrogativa funcional e vai depender da prescrição, portanto, se o profissional de saúde prescrever o uso de cloroquina, Campo Grande vai usar sim e vai disponibilizar”, disse o prefeito.

Marquinhos também informou que, caso o profissional de saúde entender que outro medicamento deve ser usado no tratamento, a prefeitura também vai disponibilizar. “A grande verdade é que nós não sabemos a química de combate, a enfermidade de cada cidadão. Quem estudou para isso foram os médicos, os cientistas e se eles prescreverem, evidentemente sobre a responsabilidade deles, a prefeitura vai disponibilizar os medicamentos respectivos”, acrescentou.

O medicamento foi liberado no SUS, pelo Ministério da Saúde, até para casos leves de Covid-19 nesta manhã.

