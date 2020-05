Salário dos servidores pode atrasar em junho, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta terça-feira (19), que o salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de maio, pode sofrer atraso, se o governo federal não sancionar, em tempo, o projeto de ajuda aos estados e municípios.

O projeto já foi aprovado no Congresso Nacional e depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro para chegar aos cofres dos Estados e Municípios. Campo Grande deverá receber R$ 148 milhões, parcelados em três vezes.

“A partir do momento em que o governo federal, injustificadamente, tem adiado cada vez mais a sanção dessa ajuda, infelizmente os funcionários correm o risco sim de não receber, pontualmente, no quinto dia útil, toda via, vamos somar esforço para que mais uma vez possamos honrar como sempre fizemos o salário em dia, no mês de junho, referente ao pagamento do mês de maio”, disse o prefeito.

