Secretário anuncia rotas alternativas após queda de ponte na MS-080

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, esteve neste domingo (22) em Rio Negro para vistoriar a ponte de concreto que cedeu na MS-080 e anunciar medidas emergenciais para minimizar os impactos na região. Ao lado do prefeito Henrique Ezoe e do diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, ele confirmou a criação de rotas alternativas e a contratação emergencial para reconstrução da estrutura.

De acordo com o secretário, a situação da ponte já vinha sendo monitorada pela Agesul e havia sinalização indicando o limite de carga permitido. Segundo ele, uma carreta com excesso de peso atravessou o trecho no momento do incidente, o que teria provocado o desabamento. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

A ponte, conhecida como “Ponte do Rio do Peixe”, liga os municípios de Rio Negro e São Gabriel do Oeste e cedeu após dias de chuvas intensas na região. Parte da carreta que passava pelo local chegou a cair no rio. A Polícia Militar Rodoviária interditou o trecho para evitar novos acidentes.

Como medida imediata, o Governo do Estado vai estruturar duas rotas alternativas utilizando estradas vicinais do município. Uma delas dará acesso a São Gabriel do Oeste, pela região da Ayrton Huck, e a outra atenderá a ligação com o Pantanal. A Agesul ficará responsável por melhorar essas vias para garantir o escoamento da produção rural e o transporte escolar.

Além disso, o secretário informou que já está sendo providenciado um contrato emergencial para reconstrução da ponte. Segundo ele, o Estado também vem realizando a recuperação de outras pontes de madeira na região do Pantanal.

Ainda não há prazo definido para a liberação do trecho da MS-080.

