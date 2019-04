Secretário municipal de segurança assegura R$ 5 milhões para capital

Após envio de demandas e cadastro de projetos do município de Campo Grande em 2018, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), deve liberar um empréstimo via BNDES na ordem de R$ 5 milhões. Aquisições de viaturas, coletes balístico e pistolas de condutividade elétrica são produtos previstos para atender Guarda Civil Metropolitana (GCM) da capital.

O secretário especial de segurança e defesa social, Valério Azambuja, esteve em reunião com a coordenação da rede INFOSEG do Ministério da Justiça e Segurança, onde tratou de convênios para integração do banco de dados do município com governo federal. O apoio logístico na implantação do sistema de tecnologia para cadastramento de dados e despachos (CAD) na guarda civil é um dos pedidos.

“Os projetos de fortalecimento da GCM de Campo Grande foram protocolados no gabinete do secretário nacional de segurança pública general Guilherme Theophilo. Eu também fui recebido pelo diretor de Administração e Finanças da Senasp, Clênio Beluco”, disse o secretário.

Os recursos da Senasp que serão disponibilizados aos estados e municípios são do orçamento de 2018. Conforme Azambuja, o governo federal irá trabalhar o orçamento 2019 de acordo com as demandas, priorizando projetos com continuidade. A expectativa é que seja destinados mais recursos para segurança pública com dinheiro arrecadado da loteria federal.

“A expectativa é muito boa, uma vez que, esses recursos serão emprestados pelo BNDES aos estados e municípios que tenham capacidade de endividamento e pagamento das parcelas. Empréstimo a logo prazo, com 84 meses para pagar e carência de 24 meses, com juros a 1% ao ano”, finalizou Valério Azambuja.

