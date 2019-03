Guarda municipal morre após bater em árvore na Gury Marques

Everton Alves da Silva, de 30 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28) ao bater contra uma árvore na avenida Gury Marques, em Campo Grande. A suspeita é de que ele tenha dormido na direção e perdido o controle da motocicleta.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 6h, Everton que trabalhava como servidor da Guarda Municipal tinha acabado de sair do plantão e seguia na pista em uma motocicleta 300 cilindradas, ele teria batido no meio-fio e posteriormente em uma árvore do canteiro.

O motociclista quebrou o pescoço com o forte impacto. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu rapidamente ao local, e prestou os primeiros socorros, mas, a vítima não resistiu e morreu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve na pista, que ficou interditada por alguns minutos.

O Guarda Municipal estava há nove anos na corporação.

Nota da Guarda Municipal

É com pesar que informamos o falecimento do nosso irmão de farda Guarda Civil Metropolitano EvertonAlves (E. Alves) que fazia parte do nosso grupo operacional armado. O mesmo faleceu de acidente de trânsito nesta manhã de quinta-feira (28) quando voltava do serviço.

Descanse em Paz, combatente.

