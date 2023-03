SeleÃ§Ã£o para contrataÃ§Ã£o de condutores de ambulÃ¢ncia estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

O processo seletivo para contratação de motorista de veículos do Samu está com inscrições abertas através das Secretarias de Gestão e de Saúde da Prefeitura de Campo Grande.

Estão sendo ofertadas oito vagas. O salário é de R$ 1,6 mil mensal pelo período de contratação de um ano e a carga horária é de 12h/36h.

As inscrições devem ser realizadas, presencialmente, nos dias 14 e 15 de março de 2023, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Auditório da Subsecretaria de Políticas para a Mulheres (SEMU), localizado na Rua 15 de Novembro (esquina com a Rua 13 de Junho), n. 1.373 – Centro.

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Deverão ser apresentados pelo candidato um documento oficial de identificação com foto (preferencialmente a Carteira Nacional de Habilitação/CNH); Curso de Condutor de Ambulância e/ou Motorista de Veículos de Urgência e Emergência; Cópia e originais dos comprovantes de capacitação, atualização, aperfeiçoamento ou qualificação profissional na área da saúde e/ou que tenham afinidade com as atribuições da função, realizados a partir de 2016, conforme especificado no anexo II do Edital disponível no link.

Após efetivação da inscrição, o candidato receberá comprovante, como documento comprobatório da realização de inscrição.

