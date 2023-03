Semana começa com mais de mil vagas de empregos na Capital

Se você está à procura de uma colocação no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho), abre a semana com 1.211 vagas de emprego nesta segunda-feira (20). Há vagas para estágio e também ocupações sem experiência.

Há oferta para acadêmicos de Direito, Marketing, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de carga e descarga de mercadoria (PcD), ajudante de cozinha, barman, bilheteiro de agência e até Bombeiro civil. Confira a lista completa aqui.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Caso a pessoa queira atendimento com dia e horário marcados, é preciso baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+’ para Trabalhadores.

