Semana inicia com implantaÃ§Ã£o de rede de esgoto em cinco bairros da Capital

A Águas Guariroba começa a semana com novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções serão de 16 a 20 de março, no Guanandi, Jardim dos Perdizes, Tijuca, Vila Eliane e Itamaracá.

Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.

Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.

Confira onde ocorrem as intervenções:

Guanandi II

Rua Gandu

Rua do Piano

Jardim das Perdizes

Rua Carlos Gardel

Tijuca

Rua Souto Maios

Av. Marechal Deodoro

Rua Guaxis

Rua Xavantes

Rua Imburus

Rua Culuene

Vila Eliane

Rua Joaquim Vieira de Almeida

Itamaracá

Av. Ana Batista Caminha

Rua Jerônimo José de Almeida

Rua Padre Mussa Tuma

Rua Joana Maria de Souza

Rua Georgina Pereira Barbosa

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m