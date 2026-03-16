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Semana inicia com implantaÃ§Ã£o de rede de esgoto em cinco bairros da Capital

Durante a execuÃ§Ã£o das obras, pode haver interdiÃ§Ãµes parciais nas vias

16 marÃ§o 2026 - 12h11Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

A Águas Guariroba começa a semana com novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções serão de 16 a 20 de março, no Guanandi, Jardim dos Perdizes, Tijuca, Vila Eliane e Itamaracá.

Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.

Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.

Confira onde ocorrem as intervenções:

Guanandi II

  • Rua Gandu
  • Rua do Piano

Jardim das Perdizes

  • Rua Carlos Gardel

Tijuca

  • Rua Souto Maios
  • Av. Marechal Deodoro
  • Rua Guaxis
  • Rua Xavantes
  • Rua Imburus
  • Rua Culuene

Vila Eliane

  • Rua Joaquim Vieira de Almeida

Itamaracá

  • Av. Ana Batista Caminha
  • Rua Jerônimo José de Almeida
  • Rua Padre Mussa Tuma
  • Rua Joana Maria de Souza
  • Rua Georgina Pereira Barbosa

 

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