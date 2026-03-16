Semana inicia com implantaÃ§Ã£o de rede de esgoto em cinco bairros da Capital

A Águas Guariroba começa a semana com novas frentes de implantação de rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. As intervenções serão de 16 a 20 de março, no Guanandi, Jardim dos Perdizes, Tijuca, Vila Eliane e Itamaracá.
Os serviços incluem abertura de valas, assentamento de tubulação e preparação para futuras interligações domiciliares, ampliando o acesso ao sistema de esgotamento sanitário e contribuindo diretamente para a saúde pública e a preservação ambiental.
Durante a execução das obras, pode haver interdições parciais nas vias. Todas as áreas em intervenção são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas.
Confira onde ocorrem as intervenções:
Guanandi II
- Rua Gandu
- Rua do Piano
Jardim das Perdizes
- Rua Carlos Gardel
Tijuca
- Rua Souto Maios
- Av. Marechal Deodoro
- Rua Guaxis
- Rua Xavantes
- Rua Imburus
- Rua Culuene
Vila Eliane
- Rua Joaquim Vieira de Almeida
Itamaracá
- Av. Ana Batista Caminha
- Rua Jerônimo José de Almeida
- Rua Padre Mussa Tuma
- Rua Joana Maria de Souza
- Rua Georgina Pereira Barbosa
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