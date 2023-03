Serviço de tapa-buracos é ampliado na MS-080

Segue com reforço de equipes o serviço de manutenção nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (10), o trabalho de tapa-buracos foi ampliado na MS-080, no trecho que vai anel viário de Campo Grande até Rochedo.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), neste ponto da rodovia estadual também são realizadas ações de roçadas, ou seja, limpeza da faixa de domínio da pista, para dar mais segurança ao tráfego de veículos.

Por causa das constantes chuvas que atingem o Estado desde o início do ano, a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e a Agesul determinaram a ampliação das atividades de conservação em toda a malha viária do Estado.

Estradas pavimentadas e não pavimentadas recebem os serviços. Empresas terceirizadas aumentaram o número de funcionários e a própria Agesul ampliou as atividades.

Os serviços mais realizados são nivelamento, tapa-buracos, micro revestimento, roçada mecanizada, sinalização vertical e horizontal e manutenção de pontes de madeira.

“Nesse período de chuvas é de extrema importância manter e reforçar o serviço de manutenção das nossas rodovias para garantir segurança aos usuários e permitir o escoamento da safra, que terá fluxo intenso entre março e abril”, reforça o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

