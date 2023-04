Serviços de manutenção e infraestrutura são intensificados na Capital

A Prefeitura de Campo Grande intensificou nos últimos dias, com a trégua das chuvas recorrentes, as ações de manutenção e zeladoria da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Os serviços como limpeza e infraestrutura estão nas sete regiões da cidade. Pelo menos 30 bairros vão receber a intervenção de tapa-buraco nesta semana.

De acordo com a Sisep, os trabalhos de tapa-buracos vão se intensificar com a incorporação de mais efetivo juntos às equipes de manutenção de vias pavimentadas nas sete regiões da cidade. Com isso, a capacidade de atender o serviço dobra, contribuindo de forma assertiva com a mobilidade e segurança no trânsito de Campo Grande.

Nesta terça-feira (11), as equipes de reparo e limpeza de bocas de lobo estão concentradas principalmente nos bairros Lageado, Centro Oeste, Centenário, Nasser, Seminário, Amambai, São Francisco e Santo Amaro. Já as de tapa-buraco estão nos bairros Jardim Joquei Club, Panorama, Rouxinóis, Jardim São Bento, Vila Manoel da Costa Lima, Coophatrabalho, Jardim São Conrado, Vila Neusa e Parque dos Novos Estados.

As vias não pavimentadas da cidade também terão reforço na atuação da prefeitura com cascalhamento e patrolagem dos trechos mais atingidos pelas chuvas, sobretudo nas vias por onde passam linhas de ônibus.

A prefeita Adriane Lopes acompanhou os trabalhos das equipes nesta tarde. Um dos locais foi a Rua São Francisco de Assis, que recebeu o serviço de tapa-buracos. “Nós contamos com a ajuda da população para que evite o descarte irregular, procurando os locais corretos para descarte como também procurando os 5 ecopontos espalhados pela cidade (Nova Lima, Panamá, Noroeste, Moreninhas e União) para resíduos volumosos como móveis, entulho, etc e para solicitações”, destacou.

Além da ação para ampliar os serviços do tapa buracos e manutenção das vias, a Prefeitura continua trabalhando na recuperação da pista da Avenida Filinto Muller, adjacente ao Lago do Amor e na Ponte da Fernando Corrêa da Costa com a José Antônio.

Os serviços, que devem contam com a recomposição estrutural do aterro, abertura de vertedouro para controle do nível do lago, a construção de um muro de contenção e outras soluções de engenharia para deter o processo erosivo que causou o colapso da pista.

