Serviços digitais do Detran-MS ficam disponíveis 24 horas nos recessos de fim de ano

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irão funcionar em dias específicos e com equipes reduzidas nas próximas duas semanas.

Na semana do Natal, as agências do Detran-MS de todo Estado, irão abrir nos dias 23 (segunda-feira), 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira). Já na semana de celebração do Ano Novo, as unidades farão atendimento ao público nos dias 30 (segunda-feira), 2 (quinta-feira) e 3 (sexta-feira).

O recesso de fim de ano foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 16.511 e se destina aos servidores públicos do Poder Executivo estadual, aos contratados temporariamente e aos estagiários.

É comum nos finais de ano, a procura pelos serviços presenciais do Detran aumentar consideravelmente, preenchendo todos os agendamentos. Com equipes reduzidas e apenas três dias de funcionamento nas próximas duas semanas o Detran-MS reforça o uso das plataformas digitais.

O Portal de Serviços Meu Detran fica disponível 24 horas por dia e disponibiliza cerca de 95% dos mesmos serviços ofertados na agência. Na plataforma é possível emitir guias de licenciamento e multas, consultar pontuação, fazer comunicação de venda, solicitar o primeiro emplacamento, entre outros.

