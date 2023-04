Servidores municipais já podem sacar salário de março

A folha de pagamento dos servidores públicos municipais continua sendo depositada dentro do prazo legal e nesta quarta-feira (5), o salário referente ao mês de março já está disponível para saque.

O pagamento contempla cerca de 25 mil servidores, trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas e é depositada até o 5° dia útil de cada mês.

Desde o início do ano, os servidores estão recebendo a folha de pagamento antes mesmo do 5° dia útil, tendo sido pago ainda em janeiro de 2023, o incentivo financeiro extra, o "décimo quarto salário", aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) do Município.

