'Seu Abraço Aquece' ganha reforço do Conselho Regional de Farmácia

O CRF (Conselho Regional de Farmácia) de Mato Grosso do Sul é o novo parceiro da campanha Seu 'Abraço Aquece', realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A parceria foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (11) durante plenária na sede do Conselho. O evento contou com a participação dos profissionais farmacêuticos, a diretoria do Conselho, a primeira-dama Mônica Riedel e o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini.

A parceria visa alcançar cerca de 4 mil profissionais farmacêuticos e mais de 2 mil estabelecimentos no Estado com a adesão da campanha e a disponibilidade de pontos de coletas das doações. Os itens arrecadados serão doados às entidades beneficentes cadastradas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha em parceria com o CRF, visa incentivar a integração dos profissionais e alcançar toda população do Estado com a doação de peças em bom estado de conservação de roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados, cobertores e mantas, entre outros itens de inverno.

A madrinha da campanha, Mônica Riedel, agradeceu o convite espontâneo do Conselho para participar da campanha e destacou a importância das parcerias e o envolvimento dos servidores do Estado.

"A campanha é dos servidores públicos e está centralizada na Secretaria de Administração, começa lá, e envolve todos agentes públicos. É muito gratificante como madrinha da iniciativa receber novas adesões e parcerias como esta. A campanha está a cada dia maior e com muitos parceiros, com a adesão do Conselho será possível alcançar um número maior de pessoas. Quanto mais arrecadar, mais vamos atender quem precisa. Com certeza fará toda a diferença".

Para a presidente do CRF-MS, Daniely Proença, é gratificante poder participar da ação, ressaltando que não é apenas uma campanha de doação, mas a oportunidade de aquecer alguém que precisa.

"Além de levarmos saúde e qualidade de vida diariamente, podemos fazer mais esse gesto de amor e doar agasalhos, roupas e outras coisas que vão ajudar quem mais precisa. Vamos fazer a diferença mais uma vez e o envolvimento dos farmacêuticos e dos estabelecimentos de saúde será essencial para o sucesso da campanha".

A ação visa arrecadar o maior número possível de roupas e agasalhos de todos os tamanhos para aquecer a população que mais precisa. Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras.

