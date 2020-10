SEXTOU! Com fim do toque de recolher, Valley reabre amanhã

A casa de shows Valley Pub reabre nesta sexta-feira (16) após a decisão da prefeitura de acabar com o toque de recolher em Campo Grande.

A casa estava fechada a 7 meses e chegou a reabrir, mas com as medidas restritivas, o funcionamento do local não era viável. A abertura foi anunciada nas redes sociais há pouco. Veja a nota:

“Após 07 meses de espera! É com muita alegria e satisfação que comunicamos aos nossos clientes que a Valley Pub irá abrir as portas e RECOMEÇAR! Foram meses silenciosos e angustiantes, privados de fazer o que mais amamos: levar alegria e entretenimento aos nossos frequentadores! Adotando todas as medidas de biossegurança, com cautela e fé, tudo dará certo! Estamos de volta e vocês são convidados a fazerem parte de mais um capítulo da nossa história! Esperamos vocês, de portas abertas, a partir de amanhã 16/10”

