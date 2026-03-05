Menu
Cidade

Sextou! Safari Burger terÃ¡ promoÃ§Ã£o de hambÃºrguer por R$ 25 nesta sexta-feira

Desconto Ã© vÃ¡lido apenas para pedidos por delivery durante a aÃ§Ã£o chamada Safari Friday

05 marÃ§o 2026 - 15h12Taynara Menezes

Quem gosta de hambúrguer terá uma opção com preço reduzido nesta sexta-feira (6), em Campo Grande. A hamburgueria Safari Burger realiza mais uma edição do Safari Friday, ação promocional válida apenas para pedidos por delivery.

Durante a sexta-feira, o hambúrguer Safari Ponta de Costela, que normalmente custa R$ 41, será vendido por R$ 25. O sanduíche é preparado com pão, burger de ponta de costela de 160g, cebola caramelizada, queijo cheddar, alface americana, tomate e molho da casa.

Segundo a hamburgueria, a promoção é válida exclusivamente para pedidos feitos pelo sistema de delivery da marca, acessado por meio do link disponível na bio do Instagram da loja.

Nesta edição, os clientes também podem antecipar o pedido. A categoria da promoção já está disponível no sistema de pedidos desde quinta-feira (5), permitindo que o consumidor reserve o hambúrguer antes do início da ação.

A oferta é limitada e vale apenas enquanto durarem os estoques.

Com 16 anos de funcionamento em Campo Grande, o Safari Burger é uma das hamburguerias conhecidas da cidade e recentemente conquistou o primeiro lugar no Burger Fest MS.

Serviço

Quando: 6 de março

Promoção: Safari Ponta de Costela por R$ 25

Pedidos: somente via delivery - cardápio digital

Acesso também pela bio do Instagram: @safariburger

 

