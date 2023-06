Show Pet Brasil: 4ª edição do evento acontecerá em setembro no Shopping Norte Sul

De 22 a 24 de setembro o evento que antes acontecia na Feira Central de Campo Grande, traz a primeira novidade: a 4ª edição da Show Pet Brasil será no estacionamento do shopping Norte Sul Plaza.

São mais de 40 stands expositores de empresas renomadas no Mato Grosso do Sul e no país, além de mais uma novidade a volta do Park Pet, cheia de atrações para o seu melhor aumiguinho.

A presença do CCZ da Capital está confirmada e vem com muitos animaizinhos em busca de um novo lar, uma nova vida, através da Feira de Adoção de cães e gatos que acontece dentro do stand da Prefeitura, durante os três dias de evento, além de vacinação antirrábica gratuita e microchipagem.

O Talk Pet que aconteceu durante as 3 edições este ano espera trazer mais palestrantes de renome nacional e cases de sucesso ligados ao segmento e também encontro de raças, gincaonas, desfiles pet e muitas outras novidades, garante o organizador do evento Leandro Reis.

Sobre a Show Pet Brasil

Com um conteúdo totalmente voltado para proporcionar aos participantes interações e oportunidades de bons negócios, a Feira é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande e da Secretaria de Turismo - SECTUR em parceria com a Guaicurus Produções.

O evento destina-se a empresários, médicos veterinários, clínicas, hospitais veterinários, pet shops, agropecuárias, empreendedores, estudantes da área e claro, aos amantes de pets.

A entrada é gratuita através de credenciamento e possibilitará a circulação de pets acompanhados.

