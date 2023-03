"Só quero voltar para o colo da minha família", diz servidora

A servidora pública Analu Mendes Mali, de 29 anos, recebeu alta da Santa Casa de Campo Grande, uma semana após o acidente que vitimou as amigas, na BR-163. Nas redes sociais, ela falou da alegria de retornar para casa e o quanto queria “voltar aos braços da família”.

“Com muita alegria no coração informo que os médicos assinaram minha alta neste momento. Estou indo para casa às 22h, com uma carona muito especial dos bombeiros, um deles responsável pelos meus primeiros socorros no acidente. Tenho muita gente para agradecer, principalmente a Deus, mas nesse momento só quero voltar para o colo da minha família e me preparar para os próximos desafios que precisarei enfrentar. Obrigada a todos, os desafios já estão sendo grandes, mas não vou parar até vencê-los”, escreveu nas redes sociais.

Conforme já noticiado pelo JD1, o hospital informou que Analu passou por cirurgia no dia seguinte ao acidente, mas que já apresenta melhora clínica e foi liberada para voltar para casa com receita e orientações médicas.

Acidente- Na noite do dia 10 o Fiat Argo onde Analu e outras quatro amigas estavam se chocou contra uma caminhonete na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km da Capital.

As jovens seguiam em direção de Rio Verde para comemorar o aniversário de uma amiga, quando a motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, chocando o veículo contra uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Analu foi resgatada em estado grave, porém, as jovens Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello não resistiram aos ferimentos decorrentes do acidente e vieram a óbito.

