Solurb altera coleta de lixo nesta semana do Natal; confira

Com alterações na semana de Natal, a coleta de lixo domiciliar em Campo Grande terá programação especial, conforme divulgado pela Solurb.

Na quarta-feira, 24, o serviço será realizado uma hora mais cedo. Na quinta, 25, não haverá coleta por conta do feriado de Natal. Na sexta, 26, a coleta retorna ao horário normal.

A empresa reforça que o cronograma segue ajustado apenas neste período festivo e que os moradores devem observar o horário antecipado para evitar resíduos fora de hora. A Solurb atende mais de 130 mil domicílios na Capital e disponibiliza canais de contato para esclarecimentos.

Moradores podem usar o canal telefônico ou WhatsApp da empresa para dúvidas.

