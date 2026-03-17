Sorteio de 80 apartamentos no Residencial Nova Bahia acontece em abril

O sorteio que vai definir os 80 beneficiários dos apartamentos do Residencial Nova Bahia será realizado no dia 6 de abril de 2026, às 15h, em Campo Grande. A seleção será transmitida ao vivo pelo canal do Governo do Estado no YouTube e ficará disponível para acesso posterior.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Agehab. Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode procurar atendimento presencial nas unidades da Rede Fácil, nos bairros Aero Rancho, Coronel Antonino e Jardim Monumento.

A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e prevê a destinação de 80 moradias na região norte da Capital. Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos e manter os dados atualizados no sistema.

A seleção seguirá critérios nacionais, com prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças ou adolescentes, vítimas de violência doméstica, pessoas com doenças graves, além de integrantes de povos indígenas, comunidades quilombolas, moradores de áreas de risco e pessoas em situação de rua.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas em programas habitacionais no Estado. Destas, cerca de 7 mil famílias atendem aos critérios e estão aptas a participar das seleções.

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