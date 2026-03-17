Menu
Menu Busca terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cidade

Sorteio de 80 apartamentos no Residencial Nova Bahia acontece em abril

SeleÃ§Ã£o serÃ¡ no dia 6, em Campo Grande, com transmissÃ£o ao vivo; inscriÃ§Ãµes seguem abertas atÃ© 20 de marÃ§o

17 marÃ§o 2026 - 15h12Taynara Menezes
A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha VidaA iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

O sorteio que vai definir os 80 beneficiários dos apartamentos do Residencial Nova Bahia será realizado no dia 6 de abril de 2026, às 15h, em Campo Grande. A seleção será transmitida ao vivo pelo canal do Governo do Estado no YouTube e ficará disponível para acesso posterior.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Agehab. Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode procurar atendimento presencial nas unidades da Rede Fácil, nos bairros Aero Rancho, Coronel Antonino e Jardim Monumento.

A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e prevê a destinação de 80 moradias na região norte da Capital. Para participar, é necessário atender aos critérios estabelecidos e manter os dados atualizados no sistema.

A seleção seguirá critérios nacionais, com prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças ou adolescentes, vítimas de violência doméstica, pessoas com doenças graves, além de integrantes de povos indígenas, comunidades quilombolas, moradores de áreas de risco e pessoas em situação de rua.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas em programas habitacionais no Estado. Destas, cerca de 7 mil famílias atendem aos critérios e estão aptas a participar das seleções.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

TJMS aumenta pena de homem que matou cachorra da ex-companheira em Campo Grande
JustiÃ§a
TJMS aumenta pena de homem que matou cachorra da ex-companheira em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
SaÃºde
PopulaÃ§Ã£o sofre com longa espera por exame cardÃ­aco, e investigaÃ§Ã£o Ã© aberta na Capital
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
PM prende traficantes e fecha 'biqueira' no Jardim Los Angeles, em Campo Grande
Local do Crime -
JustiÃ§a
JustiÃ§a barra recurso e acusado de tentativa de feminicÃ­dio vai a jÃºri em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Semana inicia com implantaÃ§Ã£o de rede de esgoto em cinco bairros da Capital
Foto: Fundtur
Cidade
PolÃ­cia Militar forma primeira turma do Curso de Policiamento TurÃ­stico
Banheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / Freepik
PolÃ­cia
Padrasto Ã© preso apÃ³s filmar enteada durante banho em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
PGE abre processo seletivo de estÃ¡gio para universitÃ¡rios
Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul - Foto: Vitor Ilis
SaÃºde
Alta procura pela Defensoria escancara crise na saÃºde pÃºblica em Campo Grande

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS