Estado inclui Brasileirão de Laço Comprido no calendário oficial de eventos

O Governo de Mato Grosso do Sul sancionou lei que inclui o Brasileirão de Laço Comprido e o Encontro de Laço Comprido do CLC no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A norma foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10).

De acordo com a lei, os dois eventos passam a ser realizados anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande, e devem constar no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A legislação também estabelece que os eventos poderão integrar ações culturais, esportivas e turísticas do Estado, com o objetivo de valorizar as tradições sul-mato-grossenses, incentivar a prática esportiva e fortalecer o turismo rural.

O projeto que originou a lei é de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes. Ao justificar a proposta, o parlamentar destacou a importância cultural da modalidade no Estado.

“O laço comprido é uma prática esportiva de grande representatividade que faz parte das raízes culturais sul-mato-grossenses, sendo um elemento fundamental na preservação e valorização das tradições rurais do nosso Estado. A inclusão oficial desses eventos no calendário permitirá o fortalecimento e reconhecimento dessas importantes festividades, ampliando seu alcance e incentivando ainda mais a prática do esporte e a celebração das tradições populares”, afirmou.

A lei entrou em vigor na data da publicação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também