Menu
Menu Busca terça, 10 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Estado inclui Brasileirão de Laço Comprido no calendário oficial de eventos

Eventos serão realizados anualmente em junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande

10 março 2026 - 09h38Sarah Chaves
ircuito de Laço Comprido CLC ircuito de Laço Comprido CLC   (Foto: Mateus Santos)

O Governo de Mato Grosso do Sul sancionou lei que inclui o Brasileirão de Laço Comprido e o Encontro de Laço Comprido do CLC no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A norma foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10).

De acordo com a lei, os dois eventos passam a ser realizados anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande, e devem constar no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A legislação também estabelece que os eventos poderão integrar ações culturais, esportivas e turísticas do Estado, com o objetivo de valorizar as tradições sul-mato-grossenses, incentivar a prática esportiva e fortalecer o turismo rural.

O projeto que originou a lei é de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes. Ao justificar a proposta, o parlamentar destacou a importância cultural da modalidade no Estado.

“O laço comprido é uma prática esportiva de grande representatividade que faz parte das raízes culturais sul-mato-grossenses, sendo um elemento fundamental na preservação e valorização das tradições rurais do nosso Estado. A inclusão oficial desses eventos no calendário permitirá o fortalecimento e reconhecimento dessas importantes festividades, ampliando seu alcance e incentivando ainda mais a prática do esporte e a celebração das tradições populares”, afirmou.

A lei entrou em vigor na data da publicação.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Animal e rodovia - Foto: Ilustrativa
Meio Ambiente
MPMS lança na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
Justiça
Homens que mataram mulher queimada em Campo Grande vão a júri popular
Projeto prevê 120 apartamentos
Cidade
Hilton anuncia primeiro hotel no Centro-Oeste e escolhe Campo Grande
Corredores de ônibus estão no alvo do TCE-MS
Cidade
TCE-MS dá prazo para prefeitura explicar obras viárias e corredores de ônibus
Reprodução/Aguas Turismo
Cidade
Mato Grosso do Sul é indicado ao M&E Awards 2026 em três categorias do turismo nacional
Viatura Polícia Militar
Polícia
Após levar tiro, homem procura atendimento no Hospital Regional em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Águas Guariroba inicia novas frentes de obras em bairros da Capital
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Ministério Público manda apreender imagens do CCZ em meio à denúncia de 'extermínio'
Cantor Paraná - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Política
Cantor Paraná deve receber título de 'Visitante Ilustre' de Campo Grande
Foto: TCE-MS
Cidade
TCE-MS divulga resultado provisório da prova de títulos de concurso

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado