Susto! Visitantes são tirados de montanha-russa no meio do percurso

A montanha-russa "Montezum" é uma das principais atrações do parque temático Hopi Hari, que fica em Vinhedo - SP. No sábado (10), o brinquedo teve uma parada técnica no meio percurso, enquanto os visitantes ainda estavam nela.

A saída dos passageiros durou cerca de 40 minutos. A direção do Hopi Hari se manifestou hoje (12), alegando que o procedimento realizado é normal em qualquer parque, por se tratar de um brinquedo radical.

Para a CNN Brasil, o parque informou que não houve feridos e que a montanha-russa voltou a funcionar normalmente ontem (11).

Montezum é a maior montanha-russa de madeira da América-Latina. Ela tem 42,4 metros de altura, 1030,2 metros de extensão e uma velocidade de 103 km/h, seu percurso dura 58 segundos. A atração do Hopi Hari foi construída em 1999, e inaugurada junto com o parque temático.

