Terminais serão reformados na capital com investimento de R$ 5,4 mi

Sete terminais de transbordo do transporte coletivo de Campo Grande serão reformados com investimento de cerca de R$ 5,4 milhões. A prefeitura ainda está concluindo os projetos e a definição das planilhas de custos para que, nos próximos dias, realize a abertura de licitação.

Estão no planejamento a reforma dos terminais Bandeirantes, Guaicurus, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Nova Bahia, General Osório e Moreninhas, além Ponto de Integração (PI) Hércules Maymone.

Basicamente, a reforma abrangerá revisão das instalações elétricas; hidráulicas; plano de segurança contra incêndio e pânico; cobertura; reforço do piso rígido do pátio; pintura geral; troca dos bancos; sala para descanso dos funcionários; área para estacionamento de bicicleta (bicicletário); guarita dos guardas municipais ou seguranças e grades móveis para o fechamento dos terminais durante a madrugada, quando não há circulação de ônibus.

De acordo com técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), para evitar a ação de vândalos, que depredam as estruturas durante a madrugada, os terminais serão fechados quando o último ônibus deixar suas plataformas, com um vigilante na guarita – que será construída.

Outra inovação é a instalação de bicicletários, trazendo para Campo Grande uma intermodalidade comum em outros centros. Os usuários poderão se deslocar de bicicleta até os terminais, onde poderão deixar suas “bikes” com segurança, até o retorno para casa.

Em outra etapa, com recursos do Projeto de Mobilidade Urbana, está prevista a ampliação e reforma do Terminal Morenão e a construção de mais dois terminais, nas regiões do Altos do São Francisco e do Bairro Tiradentes, na Avenida Ministro João Arinos.

