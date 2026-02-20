Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Cidade

TJ critica Procuradoria e encerra cobrança da prefeitura de Campo Grande contra cidadão

O processo de execução fiscal contra o cidadão foi encerrado devido ao abandono da causa

20 fevereiro 2026 - 12h36Vinícius Santos
Fachada da prefeitura de Campo Grande. Fachada da prefeitura de Campo Grande.   (Foto: Divulgação.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou à prefeitura de Campo Grande o direito de continuar processando um cidadão por dívidas tributárias e ainda deu um 'puxão de orelha' na Procuradoria, já que o processo havia sido encerrado na origem por desídia do setor jurídico.

A Vara de Execução Fiscal de Campo Grande deu pela extinção de uma ação movida pelo Município de Campo Grande contra um cidadão, ajuizada em 2022, devido ao abandono da causa pela própria prefeitura. Contra essa decisão, a Procuradoria recorreu aos desembargadores, tentando restabelecer o andamento da demanda na origem.

O recurso foi improvido, mantendo a ordem de extinção da ação. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso por unanimidade. O relator, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, destacou que a prefeitura agiu com desídia, recusando-se a dar andamento ao processo mesmo após alertas sobre as consequências.

O “puxão de orelha” do Tribunal se refere ao fato de que a prefeitura teve diversas oportunidades para prosseguir com a cobrança, mas falhou por omissão e descuido processual de seu setor jurídico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Sesau reforça que manter a vacinação anual de cães e gatos é essencial para impedir a circulação do vírus
Cidade
Campo Grande registra 3º caso de raiva em morcego neste ano
Divulgação DRACCO
Polícia
DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus
Prefeita Adriane Lopes
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Deputado estadual, Zé Teixeira
Cidade
Zé Texeira reivindica obras em Itahum e manutenção em escola de Dourados
19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande
Justiça
19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Vacinação antirrábica chega à região do Anhanduizinho nesta sexta-feira (20)
Atrações agitam o final de semana pós-Carnaval
Cidade
Shopping de Campo Grande terá programação especial de pós-Carnaval
Bazar acontece no começo de março
Cidade
AACC-MS realiza 'Outlet Solidário' com celulares novos a partir de R$ 810
Selecionadas devem comparecer na Casa da Mulher
Oportunidade
Programa Recomeçar Moradia convoca 60 mulheres para etapa de apresentação na Capital

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026