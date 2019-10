TJMS realiza curso de capacitação de mediação e conciliação judicial

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, realizou o curso de mediação e conciliação judicial, em Ponta Porã, no período de 23 a 27 de setembro. Dez pessoas participaram desta capacitação e agora estão aptos a atuarem nas técnicas autocompositivas.

Este curso foi uma solicitação do juiz Adriano da Rosa Bastos, coordenador do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça) de Ponta Porã, que visa cumprir as regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e implantar a cultura da pacificação social naquela comarca. A capacitação ficou a cargo da instrutora Andreia de Lima Duca Bobadilha.

A capacitação de mediadores e conciliadores judiciais é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Os coordenadores do Nupemec, Des. Vladimir Abreu da Silva e Des. Ruy Celso Barbosa Florence, respectivamente da conciliação e da mediação, são apoiadores da pacificação social e disseminação da política de tratamento adequado de resolução de disputas.

