Magistrados do TJMS concluem mestrado sem afastamento da jurisdição

A magistratura sul-mato-grossense conta agora com 30 integrantes com título de Mestre em Garantismo, Direitos Fundamentais e Processo Judicial. Os certificados foram entregues no dia 28 de junho, durante solenidade no auditório da Escola Superior da Magistratura (Esmagis). Com apoio do Tribunal de Justiça, por meio da Escola Judicial (Ejud-MS), e em convênio com a Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha, e o Instituto de Direito e História (IDH), os magistrados do estado cumpriram a carga horária de 405 horas sem prejuízos para a atividade judicante.

Receberam o título os magistrados Albino Coimbra Neto, Aldo Ferreira da Silva Jr., Alexandre Correa Leite, Aluízio Pereira dos Santos, César de Souza Lima, Cláudio Müller Pareja, Denize de Barros Dódero, Elizabete Anache, Fernando Chemin Cury, Gabriela Muller Junqueira, José de Andrade Neto, José Eduardo Neder Meneghelli, Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, Larissa Castilho da Silva Farias, Luíza Vieira Sá de Figueiredo, Marcelo Câmara Rasslan, Márcio Rogério Alves, Marcus Vinícius de Oliveira Elias, Mário José Esbalqueiro Jr., Maurício Cleber Miglioranzi Santos, Paulo Henrique Pereira, Roberto Ferreira Filho, Roberto Hipólito da Silva Jr., Rubens Witzel Filho, Valter Tadeu Carvalho, Vinícius Pedrosa Santos e Vitor Luis de Oliveira Guibo.

O desembargador Marcelo Rasslan registrou, em nome dos formandos, um agradecimento especial aos presidentes do TJMS e diretores da Ejud-MS, que tornaram o curso possível, e destacou o esforço realizado pelos participantes para dedicarem-se aos estudos e, ao mesmo tempo, à jurisdição.

“Aos mestres que, de forma gentil, repartiram conosco seus conhecimentos, nossa gratidão. Não podemos nos esquecer do colega José Rubens Senefonte, que iniciou o curso conosco e faleceu antes de terminá-lo. Agradecer a excelência do convívio entre todos que participaram e ressaltar que esta cerimônia é importante para nós, porém, muito mais para o TJMS e para a Ejud porque prestam contas do dinheiro público investido no aperfeiçoamento de 30 magistrados”.

Rasslan comentou ainda que os integrantes do curso arcaram com parte dos valores investidos, e tiveram que fazer alguns sacrifícios pessoais e familiares devido à carga dobrada de estudos e trabalho, sem se afastarem nenhum dia do exercício da jurisdição. “Parece-me que este é o primeiro caso no Brasil de um Tribunal de Justiça que consegue formar 30 mestres em direito sem que nenhum deles se afastasse da jurisdição, apesar de terem direito a isso, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura. Sinto-me muito feliz em estar aqui hoje”.

Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence se emocionou durante cerimônia

O desembargador Ruy Celso Barbosa Florence se emocionou ao lembrar-se dos esforços para a efetivação da parceria e a realização do curso. “Mais que todos os senhores, estou muito feliz porque este foi um projeto que iniciamos com a cara e a coragem, quando eu era diretor da Ejud/MS”.

Deixe seu Comentário

Leia Também