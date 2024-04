'Todos em Ação' acontece amanhã no Nova Campo Grande

O programa itinerante “Todos em Ação” estará no bairro Nova Campo Grande durante o sábado (20), das 8h às 13h, na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. No local, serão oferecidos mais de 300 serviços gratuitos a população. A ação conta com participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região. A iniciativa acontece mais uma vez em parceria com o Mutirão.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância da parceria e a soma de esforços nas entregas à população. “A Prefeitura participa com os serviços das secretarias e os parceiros são um ponto-chave no Todos em Ação, pois também realizam um trabalho de excelência aos moradores, que não precisam sair longe de casa para conseguir suprir suas necessidades, tendo acesso a diversos serviços”, pontua.

Quem passar pelo evento, poderá levar para casa verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). O FAC oferecerá ainda, a oficina de habilidades manuais para a confecção de pesos de porta, utilizando restos de tecidos jeans.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) distribuirá mil mudas de árvores frutíferas, além de orientações para a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, revisão de dados cadastrais, além de instruções quanto aos procedimentos de podas ou remoção de árvores.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) fornecerá orientações aos moradores para o cadastro da carteira de trabalho digital e para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), deve distribuir 720 senhas para renegociação de dívidas e cadastro para os programas de habitação social.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de artesanato. A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes.

Serviço:

Mutirão – Todos em Ação no bairro Vila Nova Campo Grande

Data: 20 de abril (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho

Endereço: Avenida Dois, 21, Vila Nova Campo Grande

