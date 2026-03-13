TRE-MS integrarÃ¡ mutirÃ£o de atendimento Ã  populaÃ§Ã£o em situaÃ§Ã£o de rua

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) participará do mutirão de atendimento voltado à população em situação de rua, que será realizado entre segunda-feira (17) e quarta-feira (19), no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

A ação integra o projeto PopRuaJud, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), busca garantir acesso simplificado a serviços essenciais para pessoas em situação de rua e em condição de vulnerabilidade social, com foco na promoção da cidadania e da inclusão.

Como parte da mobilização, o TRE-MS também promove uma campanha solidária entre servidores para arrecadação de itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que serão distribuídos durante o mutirão.

As doações podem ser entregues na sede do Tribunal, em ponto de coleta instalado próximo ao relógio de ponto. Entre os itens solicitados estão sabonete, escova e pasta de dente, desodorante, shampoo e condicionador, além de alimentos não perecíveis.

Segundo a organização, a participação dos servidores contribui para reforçar o atendimento prestado durante a ação e ampliar o apoio às pessoas atendidas no mutirão.

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