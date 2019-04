Trecho da 14 de Julho, ao lado da praça, é liberado para veículos

O trecho da rua 14 de Julho entre a 15 de Novembro e a avenida Afonso Pena foi liberado para o trafego de veículos na tarde desta terça-feira (16), mas as obras continuam com a construção de áreas de estacionamento e toda a infraestrutura necessária para acessibilidade.

A obra do Reviva Campo Grande já conta com a rede de esgoto concluída em todo trecho entre as avenida Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, com a retirada de toda a tubulação antiga.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a parte mais pesada da infraestrutura na obra, que demandou um grande trabalho de escavação e drenagem, também está praticamente concluída.

Simultaneamente às obras de revitalização da rua 14 de Julho, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) está fazendo a expansão da rede de gás natural para atender os comerciantes e moradores da região. Serão 2,5 quilômetros de rede, da Fernando Corrêa da Costa até a avenida Mato Grosso, e investimentos que poderão chegar a R$ 2 milhões. Até agora, foram executadas, aproximadamente, 80% das obras de tubulação de gás natural.

Outra tarefa visando adiantar o cronograma é a instalação da nova rede subterrânea, onde já foram lançados 20% dos cabos de energia. A previsão é de que a obra seja concluída até novembro, para impulsionar as vendas no fim de ano.

