Trecho da Afonso Pena com a rua 14 de Julho está liberado

Na noite de segunda-feira (25), foi entregue mais um trecho das obras do Reviva Campo Grande. Dessa vez, houve a liberação do trecho da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho que estava interditado por conta das obras de requalificação da via.

De acordo com a prefeitura, a liberação acontece 15 dias antes do previsto e foi possível depois de atuação concentrada das equipes que trabalharam em turno estendido, inclusive no último sábado.

Da rua 14 de Julho (esquina com Afonso Pena), até a rua Barão do Rio Branco a previsão de entrega é de 45 dias.

