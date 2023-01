Trecho da Avenida Filinto Muller em frente ao Lago do Amor é interditado

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) interditou a pista centro/bairro da Avenida Filinto Muller em frente do Lago Amor, entre as rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge. A interdição foi adotada como medida preventiva diante do risco de avanço do desmoronamento do aterro de um trecho de 170 metros do passeio público e da ciclo-faixa, caso volte a chover.

A Agetran orienta os motoristas que vem pela Rua da Candelária, a virar a direita, entrar na Avenida Georges Chaia, na sequência na Rua do Hipódromo até a Avenida Gabriel Spipe Calarge, por onde alcançará a Avenida Filinto Muller. Quem vem no sentido contrário, em direção ao centro, pode seguir o mesmo trajeto.

O secretário da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), Domingos Sahib Neto, esteve no local na manhã deste sábado, acompanhado de técnicos da Secretaria e do projetista Ricardo Schetini.

Ficou programada para a próxima terça-feira(17) a apresentação de três alternativas de projetos para recomposição do trecho do aterro de sustentação da pista e da ciclo-faixa próxima da travessia do Córrego Bandeira.

A primeira alternativa é recompor o aterro com o formato da obra original (com contenção do aterro com placas e trilhos); a segunda, trocar os trilhos por concreto, refazer tudo e construir paredes de concreto para proteger o barraco do córrego, mas isto envolveria a anuência da Universidade Federal, já que o Lago do Amor e a área a jusante do Bandeira, está dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Outra possibilidade é trocar trilhos e placas, por concreto para contenção do barranco.

