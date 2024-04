Trechos da BR-163 em MS estão em obras; confira quais são

Fique atento se irá trafegar pela BR-163/MS nesta sexta-feira (19). A concessionária da rodovia, CCR MSVia, informou que alguns trechos da estrada estão com desvio de tráfego e sistema de pare-e-siga. Todos os trechos estão sinalizados, sendo 13 trechos em sistema de pare-e-siga, em função da execução de obras e serviços de melhoria. Além de nove locais com desvio de tráfego.

Confira os locais com trechos em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 694 e 693;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 604 e 603;

Bandeirantes – entre os kms 588 e 584, entre os kms 583 e 581 e no km 577;

Douradina – entre os kms 299 e 298;

Dourados – entre os kms 282 e 279 e entre os kms 271 e 270;

Caarapó – entre os kms 227 e 228.

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 817 e 816;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 649 e 647;

Bandeirantes – no km 540;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 385 e 384;

Rio Brilhante – entre os kms 326 e 324 e entre os kms 322 e 320;

Dourados – entre os kms 250 e 248 e entre os kms 242 e 241;

Caarapó – no km 215, entre os kms 200 e 195;

Caarapó/Juti – entre os kms 189 e 185;

Juti – entre os kms 158 e 155;

Mundo Novo – entre os kms 4 e 3.

O SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) orienta aos motoristas para redobrarem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

