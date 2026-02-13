UFMS recebe segunda edição do Festival da Juventude em março

O Festival da Juventude retorna agora à Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, entre os dias 26 e 28 de março, reafirmando a proposta de colocar os jovens no centro da criação cultural. Depois de reunir cerca de cinco mil pessoas em 2024, entre estudantes, famílias e artistas, o evento volta com programação gratuita que mistura literatura, cinema, teatro, música, oficinas, debates e uma grande feira de livros.

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Camila Ítavo, destaca que sediar o festival reforça o papel público da instituição. Segundo ela, abrir o campus para um evento pensado com e para a juventude amplia o diálogo com a comunidade e fortalece o sentimento de pertencimento. A universidade, afirma, vai além da formação técnica e se consolida como espaço de convivência cultural e cidadania.

Os concursos seguem como principal porta de entrada para novos talentos. Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever, até 15 de março, nas categorias conto, crônica e poesia, além da batalha de rima e do desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”. No concurso literário, dividido nas faixas de 15 a 18 anos e de 19 a 24 anos, os vencedores de cada categoria recebem R$ 2,5 mil, e os três melhores textos serão publicados no livro oficial do festival.

O desafio audiovisual também premia com R$ 2,5 mil o melhor microfilme de até 60 segundos. Já na batalha de rima, 16 jovens serão selecionados por vídeo e disputam a etapa ao vivo durante o evento. O vencedor leva o mesmo valor em premiação, e participantes do interior terão apoio para deslocamento até Campo Grande.

Para a coordenadora geral, Andréa Freire, os concursos são espaços de revelação e escuta. O objetivo, segundo ela, é estimular a expressão e reconhecer o talento dos jovens sul-mato-grossenses. A literatura é o ponto de partida da programação, mas dialoga com outras linguagens e temas do cotidiano, como saúde mental, política, racismo, religião e futuro.

A estrutura ocupará diferentes áreas da UFMS, incluindo o Teatro Glauce Rocha, salas de oficinas e debates, além de espaço externo com estandes e palco principal. A programação inclui shows nacionais, espetáculos, mostras de cinema, rodas de conversa e a Vila das Letras, reunindo coletivos literários, leitores e autores.

Com entrada gratuita e foco no protagonismo juvenil, o Festival da Juventude 2026 consolida-se como um dos principais encontros culturais voltados aos jovens de Mato Grosso do Sul. O evento é realizado pelo Instituto Curumins, em parceria com a UFMS e o Ministério da Cultura, com apoio de órgãos estaduais e federais.

Serviço

Festival da Juventude 2026

Data: 26 a 28 de março de 2026

Local: Cidade Universitária da UFMS – Campo Grande (MS)

Inscrições para concursos: até 15 de março

Site: www.festjuv.com.br

