Unidade de Saúde da Vila Cox passará por reforma

A Unidade de Saúde da Família Vila Cox será a próxima contemplada com a reforma do prédio. A empresa que será responsável pela obra foi publicado na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme a publicação, a empresa BML PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi a licitada para iniciar os trabalhos. Está prevista a substituição da cobertura, instalação de novas calhas e rufos, substituição de parte do piso, troca dos vasos sanitários, pintura, dentre outras melhorias.

Planejamento

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) prevê a revitalização de ao menos 20 unidades básicas e de saúde da família e a reforma das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) para os próximos dois anos.

Nesta semana, a Prefeitura finalizou a revitalização da terceira unidade de saúde, no Bairro Jockey Club.

