VacinaÃ§Ã£o contra a Covid Ã© ampliada na Capital; Confira

A vacinação contra a Covid-19 chega a novos públicos a partir desta terça-feira (14), agora, crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades podem ser vacinadas, já a vacina bivalente foi liberada para o trabalhadores da saúde de qualquer idade

De acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o reforço também está liberado para idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

O Ministério da Saúde reforça que é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Demais públicos

A vacinação segue disponível para todas as pessoas com 3 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço, dentro dos prazos estabelecidos.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses. Os calendários e locais de vacinação você confere no site da prefeitura.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

