Vai um cafÃ©zinho? Campo Grande Coffee Week inova com pratos a R$ 18; Saiba mais

O Campo Grande Coffee Week é um festival que celebra o universo do café, movimentando e democratizando a boa gastronomia em cafeterias, panificadoras, confeitarias e gelaterias da Capital. Para os fãs de um bom café, a promoção começa nesta quinta-feira (9), e seguirá até o dia 19 de março.

Assim, durante dez dias, cada estabelecimento irá oferecer um menu especial, com uma bebida e uma comida, no valor fixo de R$18, entre todos os participantes.

Dentre os pratos solicitados, estão as opções de Cappuccino Nutellinha + Toast Ovito, Espresso + Brownie de Chocolate e Nozes, Affogato + Chipa Tradicional, Coado + Pão de Queijo Recheado, Caramel Latte + Pastel de Belém, entre outros.

Já os lugares que estão participando, estão listados The Coffee, Tigre Café, Mais1 Café (Santa Casa), Padaria Toscano, Go Coffee Jd. dos Estados, Cake 67 Confeitaria, Cacimba Sorvetes, e outros.

Mais informações, basta conferir no site. Partiu tomar um cafézinho!

