Varejo deve contratar até 3,5 mil pessoas para atender demanda de fim de ano

Com a aproximação das comemorações de fim de ano, Natal e Réveillon, a expectativa em Campo Grande é para o aumento de geração de empregos. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG), setores de alimentos, lazer, comércio e outros, devem ter 12 mil contratações temporárias, sendo 3,5 mil somente do varejo de comércio e serviços.

A CDL ouviu 150 empresas entre os dias 23 e 28 outubro, e constatou que 51,46% empresários pretendem contratar temporariamente; 34,15% efetivar; e 14,39% responderam que não pretende contratar.

Em relação as dificuldades de contratar fim do ano, 44% dos empresários responderam que têm dificuldade em achar quem queira trabalhar; 37% achar trabalhadores qualificados; e 19% disseram que estão com orçamento limitado.Entre as características comportamentais mais buscadas no mercado, estão: aprendizado rápido; bom relacionamento interpessoal; comunicação; criatividade; inteligência emocional; liderança; pensamento crítico; proatividade; produtividade; resiliência; visão sistêmica; vontade de crescer e aprender.

“O fim de ano traz uma demanda intensa para o comércio. Por isso, a contratação temporária ajuda a manter a qualidade e o atendimento ao cliente em alta. Além disso, quando o funcionário temporário se destaca, com responsabilidade e vontade de trabalhar, ele pode ser efetivado”, pontuou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

