Veja as interdições de trânsito programadas para este fim de semana

A partir desta sexta-feira (16) até domingo (18), diversas ruas estarão aprcialmente ou totalmente fechada para realizações de festas juninas, eventos beneficentes e religioso. Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira:



Sexta-feira

Rua Ivo Osman Miranda entre Rua Antônio Pires de Oliveira e Rua Clotilde Chaia, na Moreninha 4 ficará interditada nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 18h às 23h30 para realização de festa junina da associação de moradores.

Rua Salim Derzi, entre Rua Antônio David de Macedo e Rua Radra Mamed Alli, no Bairro José Maksoud ficará interditada nos dias 16 e 17 de junho, das 18h às 00h para realização da festa junina do bairro.

Rua São Thiago entre Rua São Bartolomeu e Rua Luciara, na Vila Nasser, ficará interditada nos dias 16 e 17 de junho, das 18h às 23h, para realização de festa junina.

Rua Rio Dourado entre Rua Serra Azul e Rua Souto Maior, no Bairro São Jorge da Lagoa, ficará interditada nos dias 16 e 17 de junho, das 17h às 23h, para realização de evento religioso.

Sábado

Rua Antônio Siufi entre Rua Caramuru e Rua Túlio Alves Quito, no Bairro Guanandi, ficará interditada no dia 17 de junho, das 18h às 00h, para realização de festa junina.

Rua Carnaúbas entre Rua das Camélias e Rua Girassol, no Bairro Bom Jardim, ficará interditada no dia 17 de junho, das 14h às 23h, para realização de festa junina.

Rua dos Andes entre Rua Pedro Leão e Rua Melchiades Brandão, na Vila Nhanhá, ficará interditada no dia 17 de junho, das 7h às 14h, para realização de festa junina.

Avenida Bom Sucesso entre Rua dos Ipês e Rua dos Jasmins, no Bairro Jockey Club, ficará interditada no dia 17 de junho, das 18h às 22h, para realização de festa junina beneficente.

Rua Presidente Delfim Moreira entre Rua Fluminense e Travessa Presidente Olegário, no Jardim Canadá, ficará interditada no dia 17 de junho, das 18h30 às 23h, para realização de festa junina.

Rua Leila Diniz entre Rua Santo Augusto e Rua Madre Cristina, no Bairro Tarsila do Amaral, ficará interditada no dia 17 de junho, das 13h às 00h, para realização de festa junina.

Rua Armando Holanda entre Rua Rino Levi e Rua Serafim Leite, no Bairro José Abrão, ficará interditada no dia 17 de junho, das 15h às 21h, para realização de evento religioso.

Domingo

Rua Kame Takaiassu, Rua das Folhagens e Rua Mario de Andrade, no perímetro que contorna a Praça Bosque da Paz, ficarão interditadas no dia 18 de junho, das 9h às 14h, para realização da Feira Bosque da Paz.

Rua Canindé entre Rua Nova Tiradentes e Rua Honoria Correa ficará interditada no dia 18 de junho, das 7h às 22h, para realização de festa junina.

Rua Guaianazes entre Avenida Marechal Deodoro e Rua Cuiabá, no Parque Residencial Guaianazes, ficará interditada no dia 18 de junho, das 8h às 17h, para a remoção de 4 árvores (procedimento autorizado pela Prefeitura).

Rua Joinville entre Avenida Presidente Castelo Branco e Rua São Luiz Gonzaga, no Bairro Coronel Antonino, ficará interditada no dia 18 de junho, das 16h às 22h para realização de festa junina.

